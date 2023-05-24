Азербайджан и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики.

Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что Саудовская Аравия является важным партнером Азербайджана и братской страной.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики с Королевством Саудовская Аравия, которое является важным партнером Азербайджана и братской страной. Наше энергетическое сотрудничество будет многоплановым и всесторонним», — говорится в публикации министра.