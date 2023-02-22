Азербайджан и Пакистан создадут учебные центры в области цифрового развития.

Об этом в своем Твиттере написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Министр отметил, что на встрече с федеральным министром Совета по инвестициям Пакистана Чаудри Саликом Гусейном и государственным министром по вопросам нефти Мусадиком Масудом Маликом обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области транспорта, ИКТ и инноваций.

На встрече состоялся обмен мнениями по осуществлению транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», увеличению пассажироперевозок воздушным транспортом и созданию центров обучения и инкубации в области цифрового развития.