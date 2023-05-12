Граждане Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов, имеющие общегражданские паспорта, смогут совершать взаимные визиты без получения виз и оставаться в стране в течение 3 месяцев.

Данный вопрос нашел отражение в обсужденном 12 мая на заседании Милли Меджлиса законопроекте о внесении изменений в Закон «Об утверждении обмена нотами в связи с внесением изменений в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством ОАЭ об освобождении от въездных виз лиц, имеющих дипломатические и специальные/служебные паспорта, и об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об освобождении лиц от въездных виз лиц, имеющих дипломатические паспорта».

Согласно поправке, в меморандуме слово “дипломатический” заменяется словами “общегражданский, дипломатический и специальный/служебный”. Если раньше безвизовый въезд распространялся только на лиц с дипломатическими и специальными/служебными паспортами, то после внесения изменений он будет распространяться и на лиц с общегражданскими паспортами.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята.