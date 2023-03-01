Азербайджан и Казахстан обсудили создание цифровой валюты.

Как сообщает #, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

«Сегодня в рамках рабочей поездки в Казахстан мы встретились с председателем Национального банка Казахстана Галимжаном Пирматовым. В ходе встречи мы обсудили будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Казахстана.

На встрече также обсуждались текущая макроэкономическая ситуация, влияние глобальных экономических процессов на экономику страны, совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, развитие платежных систем, создание цифровой валюты и другие вопросы», — написал Кязымов.