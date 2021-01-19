Азербайджан и Иран обсудили завершение строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы»

18 января 2021 года делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседателем Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран Шахином Мустафаевым посетила Исламскую Республику Иран для участия в 14-м заседании Государственной комиссии.

Как сообщили АПА в Кабинете министров, в рамках визита Ш.Мустафаев встретился и провел переговоры с главой Администрации Президента Исламской Республики Иран Махмудом Ваези, министром экономических дел и финансов Фархадом Дежпасандом, министром дорог и градостроительства Мохаммедом Эслами и министром энергетики Рзой Ардаканианом.

В ходе состоявшегося 14-го заседания Государственной комиссии по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня отношений двух стран и предстоящей работе, был подписан Меморандум о взаимопонимании по итогам 14-го заседания Государственной комиссии.

На встрече, состоявшейся в Министерстве энергетики Ирана, были обсуждены вопросы сотрудничества между нашими странами в сфере электроэнергетики, состоялся обмен мнениями о шагах необходимых для ускорения реализуемых проектов. Были обсуждены вопросы синхронизации энергосистем Азербайджана, Ирана и России и торговли электроэнергией между Азербайджаном, Ираном и Турцией. Было подчеркнуто значение реализуемых проектов для эффективного использования водного и энергетического потенциала реки Араз.

Достигнута договоренность по вопросам, связанным с гидроэлектростанциями «Ордубад» и «Маразад», в том числе обсуждены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для завершения строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы».