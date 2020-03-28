Азербайджан даёт ЕС шанс стать геополитическим игроком

В эти дни Европейская Комиссия и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности представили предложение, касающееся долгосрочных политических целей Восточного партнерства на период после 2020 года. Они направлены на расширение торговли, укрепление связей и углубление экономической интеграции с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, укрепление демократических институтов, верховенства закона, экологической и климатической устойчивости, поддержку цифровой трансформации и содействие созданию справедливых и инклюзивных обществ.

Верховный заместитель председателя Европейской Комиссии Джозеп Боррел сказал: «Сила наших соседей — это сила Европейского Союза; Восточное партнерство остается важнейшим элементом внешней политики ЕС. Наши предложения, в которых отражены наши общие приоритеты и вызовы, будут способствовать дальнейшему укреплению наших шести стран-партнеров. Они по-прежнему будут в первую очередь ориентированы на достижение ощутимых, положительных результатов для всех граждан».

Азербайджан — одна из трех стан, которая не подписала ассоциативное соглашение с ЕС. Но в отличие от Баку, Минск и Ереван имеют полит-экономические обязательства перед ОДКБ и ЕАЭС, что уже выделяет Азербайджан из этой «шестерки» стран как государство, имеющее особые политические и экономические цели в отношениях с ЕС.

Азербайджан там, где его национальные интересы, а это в первую очередь экономическое развитие страны. С другой стороны, Азербайджан, в отличие от остальных пяти стран «восточного партнерства» имеет такую роскошь, как экономическая независимость от финансовой помощи ЕС, более того выступает инвестором и даже донором в экономику стран-членов Союза. Это дает стране поле для маневра между разными центрами сил мира. В данном случае, между Брюсселем и Москвой, которые продвигают свои проекты, а вместе с ними и политические цели.

Экономическая независимость Азербайджана не исключает, а продвигает экономическую повестку дня страны с ЕС — но уже на качественно новой равноправной основе. Экономические отношения могут помочь Азербайджану поднять свой реальный сектор экономики через прямое инвестирование или же, при необходимости, перекредитования финансовых институтов. При этом нельзя забывать, что ЕС является главным торговым партнером Азербайджана и основным рынком азербайджанских энергоресурсов.

Поэтому, хотим мы того или нет, позицию ЕС по тем или иным вопросам, особенно торговым, надо принять во внимание. Но при этом и ЕС тоже придется считаться с тремя фактами, которые требуется учитывать в отношениях с Азербайджаном: 1 – это безусловная поддержка территориальной целостности Азербайджана; 2 – это выделение Азербайджана в особую страну в обеспечении энергетической безопасности ЕС; 3 – это понимание того, что Азербайджан является в обозримой перспективе самым эффективным «окном в Азию», ключевым транспортным хабом, торговля через который экономически мощных европейских и азиатских «тигров» поможет вывести мир из глубочайшего экономического кризиса, к которому он уже пришёл.

Все эти реалии – не прихоть азербайджанского руководства, а требование геополитической реальности.

Кстати, по поводу территориальной целостности, Азербайджан – не единственная страна «Восточного партнерства», которая имеет подобную проблему. У четырех из шести стран восточного партнерства нарушена территориальная целостность, а одна из стран, а именно Армения, является оккупантом. Поэтому, новая концепция «Восточного партнерства» не может не принимать во внимание столь важный аспект в политике.

«Европейский союз по-прежнему привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров. Полная приверженность, уважение и соблюдение целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и Парижской хартии ОБСЕ 1990 года, являются основополагающими для нашего общего видения мирной и неделимой Европы» — говорится в 13-ом пункте новой стратегии ЕС по «Восточному партнерству», принятой одним из ключевых институтов ЕС — Комитетом по регионам (документ опубликован 10 марта) .

Это означает, что «Восточное партнерство» из площадки, которую Азербайджан в определенной степени «терпел» из-за сохранения многостороннего формата отношений с ЕС, превращается в политически опасную платформу для Армении, которая была последней надеждой этой страны на хотя бы частичное понимание своих замыслов на международном уровне. Более того, в 14-ом пункте документа говорится о «поддержке возобновления усилия по содействию мирному урегулированию неразрешенных конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. Разрешение конфликтов, построение доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества», что практически не оставляет Армении шансов для маневров в рамках «Восточного партнерства».

18 июня текущего года данная стратегия должна будет найти своё отражение в совместной декларации, которая будет принята на Саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе. И это обязательно произойдёт. Потому что в противном случае Азербайджана в «Восточном Партнёрстве» уже не будет. А значит, перестанет существовать и само « Восточное Партнёрство». Без нас оно просто перестанет иметь хоть какой-то геополитический и экономически выгодный смысл для ЕС.

Прагматизм европейцев и политическая настойчивость азербайджанского руководства делают эту вероятность почти нулевой. А значит «Восточное Партнёрство» будет жить, но уже без явно выраженной тяги «старшего брата из Брюсселя» к самому «убогому из младших». Это станет прагматичным проектом равноправных партнеров, где уже не будет места для жалостливой истерики оккупантов, во многом благодаря именно несгибаемой политике руководства Азербайджана.