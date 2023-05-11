Как известно, в прошлом году в Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля состоялись несколько встреч между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В декабре армянская сторона отказалась от участия во встрече в том же формате в Брюсселе, тем самым, препятствуя процессу.

Как передает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос представителей местных СМИ о встречах лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе и Кишиневе.

Он отметил, что азербайджанская сторона дала согласие на брюссельскую встречу, которая не состоялась в прошлом году и проведение которой планируется возобновить в мае по инициативе и при участии Президента Совета ЕС Шарля Мишеля. «В то же время, была предложена встреча между лидерами Азербайджана и Армении с участием президента Франции и канцлера Германии в рамках очередного заседания Европейского политического сообщества в Кишиневе. Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила о возможности участия азербайджанской стороны в неформальной встрече в Кишиневе при условии, что брюссельский формат не будет заменен, и этот формат изменен не будет. Наряду с этим, учитывая, что о деталях указанной встречи подробной информации предоставлено не было, окончательного согласия на участие во встрече в Кишиневе пока нет», — отметил представитель МИД.