Азербайджан чтит память жертв 20 Января

Азербайджанский народ с глубокой скорбью вспоминает день трагедии 20 Января, который вписан золотыми буквами в историю национально-освободительного движения страны.

31 год назад 20 Января 1990 года в Баку были введены советские войска. Впервые в истории СССР советская армия в мирное время брала штурмом советский город.

В результате военной операции погибли, по различным данным, от 131 до 170 мирных граждан, но воля народа не была сломлена, и национальный дух не был поколеблен.

Шехидов на плечах миллионов граждан проводили в последний путь.

В Азербайджане это трагическое событие называют «Черный январь», этот день отмечается каждый год как день траура.

События в Баку 20 января 1990 г. по масштабу и стратегической направленности сопоставимы с военными операциями советской армии в Венгрии 1956 г. и Чехословакии 1968 г. Но Победа Красной Армии при захвате Баку оказалась «пирровой». События 20 января 1990 года стали важной вехой в процессе восстановления государственной независимости Азербайджана, символом несгибаемого духа азербайджанского народа и положили начало процессу развала СССР.