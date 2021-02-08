Азербайджан будет сотрудничать с МФК по развитию морской ветроэнергетики

В целях изучения потенциала ветровой энергии в Каспийском море и прибрежных территориях Министерство энергетики сотрудничает с Международной финансовой корпорацией, входящей в группу Всемирного банка, для разработки «Дорожной карты по развитию ветроэнергетики на море в Азербайджане».

Oб этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

Процесс подготовки дорожной карты предусматривает разработку географических карт, определение зон, проведение анализа в экономическом, финансовом, экологическом и социальном аспектах, оценку воздействия, выдачу разрешений и согласований, совершенствование нормативно-правовой базы, реконструкцию передающей сети, изучение цепочки поставок.

Планируется подписание «Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и группой Всемирного банка по сотрудничеству в области использования ветровой энергии на море».

Минэнерго планирует к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30%.