«Минская Группа превратилась в бессмысленный формат» — интересно, что подобные оценки в последнее время встречаются даже в оценках зарубежных экспертов. Удивительно только то, что с момента формирования Минской Группы прошло почти тридцать лет, но политические наблюдатели только теперь начали заниматься ревизией ее деятельности.

Да, в мире десятки подобных конфликтов, для их разрешения учреждались и учреждаются десятки форматов, но в редких случаях их деятельность подвергается такому критическому анализу.

В свое время ООН поручила решение нагорно-карабахской проблемы ОБСЕ. Но за это время в ООН ни разу не было обсуждение проблемы, не проводились слушания о том, как же выполняются принятые Совбезом этой организации четыре резолюции?

Только один раз на сессии ООН прошли голосования по поводу территориальной целостности Азербайджана, и то на этом голосовании сопредседатели Минской Группы не поддержали территориальную целостность нашей страны.

А на днях послы стран –сопредседателей отказались поехать в Шушу, и это еще раз показывает, что предвзятое отношение сопредседателей к проблеме сохраняется.

Наверное, именно поэтому армянская сторона стремится вновь вернуть Минскую Группу в дипломатический оборот.

Но существует другие предложения. Например, турецкий президент Эрдоган на днях предложил создать альянс шести государств региона. Заметим, что и прежде высказывались мысли, что карабахская проблема разрешится только усилиями государств региона.

Но тут следует заметить одну важную деталь. Иногда высказываются такие мысли, что, якобы, успешное продвижение наших войск началось после того, как духовный лидер Ирана заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана.

Конечно, все не так. Больше всех поддержала Азербайджан братская Турция. На второе место следует поставить Пакистан. А так, конечно, для нас важна была и позиция Ирана. Но Тегеран в отличие от Турции и Пакистана, всегда стремился проводить «сбалансированную политику».

Мы даже ценим нейтральную позицию Москвы во время Второй карабахской войны. Но вещи следует называть своими именами – не искажая и не преувеличивая.

Мы не отказываемся от усилий и Минской Группы. Разминирование территорий, углубление и поддержка мирного процесса — если они желают, то могут заниматься решением этих проблем.

Но они, особенно, Франция продолжают мутить воду. Поэтому при обсуждении роли Минской Группы в дальнейшем разрешении проблемы без вопросительных предложений не обходится…

Определенные вопросы вызывает и деятельность Москвы. Баку с самого начал поддерживал интернациональный состав миротворцев. Но мы являемся реалистами и отдаем себе отчет в том, что Россия имеет наибольшее влияние на ход конфликта, и вряд ли без участия Москвы можно было бы добиться прекращения огня и соблюдения условий первых договоренностей.

В контексте российских миротворцев уже существует немало недовольства. На днях погиб еще один азербайджанский солдат. И тут возникает резонный вопрос: куда же смотрят российские миротворцы? Ведь азербайджанские позиции обстреливаются из тех точек, которые находятся на участках, контролируемых именно российскими миротворцами!

Плюс, участие российских миротворцев пока обусловливается с согласия сторон конфликта. Но понятно, что они не могут вечно находиться в этом регионе. Например, мы говорим, что уже нет конфликта, и он уже разрешен. Но тут же возникает вопрос: зачем же тогда нужны миротворцы? Разве нелогично, что через пару лет они должны покинуть регион и передать свои полномочия азербайджанским вооруженным силам?

Или последнее время много говорится о мирном договоре между сторонами. Разве все это не значит, что в Ноябрьском и Январском соглашениях не все предусмотрено?

Все эти вопросы ждут своего ответа. Поэтому армяно-азербайджанский конфликт вновь напоминает бег по замкнутому кругу.

Но это не дает повода, чтобы реанимировать Минскую Группу. Потому что они в течение тридцати лет не смогли определить для себя базовые принципы разрешения конфликта. Ни международное право, ни резолюции ООН не стали для них основанием, фундаментом для разрешения конфликта. Что же касается их отношения к последнему мирному процессу, тут довольно вспомнить одну деталь, которую отметили чуть выше: послы стран-сопредседателей на днях отказались поехать в Шушу…