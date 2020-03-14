AZAL принял решение по авиарейсам в направлении Украины

Руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана,в связи с эпидемиологической ситуацией в разных странах, приняло решение при желании пассажиров вернуть или обменять билеты по всем отмененным, а также обменять билеты по всем действующим направлениям авиакомпаний AZAL и Buta Airways.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», учитывая многочисленные обращения пассажиров, также вводятся следующие дополнения:

— в связи с закрытием воздушных границ Украины, пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Buta Airways в Киев, Львов, Харьков и Одессу, смогут без штрафных санкций вернуть или обменять авиабилеты вне зависимости от тарифа авиабилета;

— государственные служащие, медицинские работники и студенты при предъявлении документа, подтверждающего данный статус, могут без штрафа вернуть или обменять авиабилеты по всем направлениям AZAL и Buta Airways;

— все пассажиры, которые приобрели билеты на действующие рейсы авиакомпаний AZAL и Buta Airways, вне зависимости от даты обращения смогут изменить даты вылета и прилета без уплаты разницы в тарифах и без взыскания штрафа. Для этого необходимо предъявить билет (распечатку или скан);

— каждый билет может быть обменен без штрафа только один раз.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время все задействованные службы ЗАО «AZAL» работают в усиленном режиме: «Мы просим всех пассажиров отнестись с пониманием и терпением при обращении в Call-центр и службу поддержки авиакомпании. Всем пассажирам будет предоставлен ответ, все запросы по возврату и обмену авиабилетов будут исполнены в порядке очереди их поступления».