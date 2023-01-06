Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев допустил, что будет выступать за сборную Азербайджана.

«Я могу играть за сборную Азербайджана. Нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не команду России.

Но я не могу сейчас про это говорить со стопроцентной уверенностью.

Пока сам точно не знаю, так как еще не обсуждали мой переход прям предметно, не встречались вживую. В голове у меня лежит эта идея, от нее никогда и никому не отказывал.

Когда я только начал играть в РПЛ, мне уже предлагали выступать за сборную Азербайджана, но был другой лимит, при котором я бы считался легионером – переживал из-за этого. Сейчас другие правила, стало легче, поэтому все может быть», – сказал полузащитник «Химок». (sports.ru)