Автомобиль Toyota Mirai на водороде уже в продаже

Продажи нового поколения водородного седана Mirai японского автоконцерна Toyota Motor начались в среду в Японии. Об этом сообщается на сайте компании.

На Mirai второй генерации установлена более совершенная установка, сочетающая в себе двигатель на топливных водородных элементах и электромотор. За счет этого максимальный заявленный пробег на одной заправке водородом увеличился на 200 км по сравнению с первым поколением и достиг 850 км. Цены на новый Mirai начинаются с $68 тыс., что примерно на 3 тыс. ниже, чем у предыдущей модели.

По сравнению со своим предшественником, который в 2014 году стал первым в мире серийным автомобилем на водороде, седан нового поколения по своему облику схож не с гибридным Prius, а с представителями премиум-сегмента, такими как Crown или с автомобилями марки Lexus.

С момента начала производства Mirai первого поколения в мире было продано около 10 тыс. таких седанов, из них более 6 тыс. в США и еще 3,5 тыс. в Японии. Отсутствие крупных продаж связано с высокой ценой, неразвитой сетью водородных заправок, а также со стремительным развитием рынка электромобилей.

Правительство Японии до конца этого года намерено утвердить план отказа к середине 2030-х годов от продаж бензиновых и дизельных автомобилей в пользу электромобилей и авто на водороде. Такая цель была поставлена в рамках озвученной стратегии к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу парниковых газов.