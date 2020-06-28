Австрия вызовет посла Турции на фоне беспорядков на курдских митингах

Австрийский МИД вызовет турецкого посла для разговора на фоне беспорядков с участием турецкой молодежи на курдских демонстрациях в Вене, передает TACC.

Встреча с диппредставителем пройдет в понедельник.

По словам главы внешнеполитического ведомства страны Александера Шалленберга, турецкий посол ответственен за то, чтобы повлиять на участников беспорядков и сгладить напряженность.

Власти уже усилили полицейские патрули в местах особой напряженности в Вене. Канцлер Себастьян Курц заявил, что не позволит «переносить конфликты из Турции в Австрию».

Он также поручил полиции найти зачинщиков беспорядков (aif/ru).