Австрия пригласила Баку и Ереван на переговоры в Вену

Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил представителям Баку и Еревана провести в Австрии прямые переговоры для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА Новости, об этом австрийский канцлер написал в Twitter.

По его словам, он обеспокоен продолжающейся эскалацией в Нагорном Карабахе. Также австрийский канцлер акцентировал внимание на том, что военного решения конфликта нет, и призвал прекратить военные действия, поддержав переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

«Сегодня я выразил надежду на мирное разрешение в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении и подтвердил наше предложение провести следующий раунд переговоров между двумя сторонами. Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал Курц на своей странице в Twitter.