Австралия закупит у США переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму $60 млн. Об этом сообщает Israel Defence.

Отмечается, что контракт, одобренный Госдепом США, подразумевает поставку в Австралию 255 систем FGM-148F Javelin. Поставщиком выступит оборонный концерн Raytheon Lockheed-Martin Joint Venture Company.

Предыдущий контракт на покупку противотанковых комплексов был заключен австралийскими военными в 2020 году. Тогда сделка предусматривала поставку 200 ракетных комплексов Javelin FGM-148E на общую сумму около $46 млн.