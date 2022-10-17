Правительство Австралии отменило решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщила газета The Guardian.

Несколько дней назад на сайте Министерства иностранных дел Австралии удалили два заявления. В первом утверждалось, что в декабре 2018 года Австралия в соответствии с давней политикой признала Западный Иерусалим столицей Израиля. Во втором заявлении отмечалось, что Австралия с нетерпением ожидает переноса своего посольства в Западный Иерусалим, когда это будет практически возможно, после определения окончательного статуса решения о двух государствах.

Решения были вынесены при старом правительстве. В 2018 году глава австралийского МИД Пенни Вонг заявляла, что лейбористы не поддерживают одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля, поэтому в новом правительстве это решение отменят.