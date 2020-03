Австралийский регулятор обвинил Facebook в раскрытии данных более 300 тыс. пользователей

Австралийская комиссия по вопросам защиты информации (OAIC) обвинила социальную сеть Facebook во вмешательстве в частную жизнь граждан страны и нарушении национального законодательства о конфиденциальной информации и защите персональных данных. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении регулятора.

«Личная информация австралийских пользователей Facebook была раскрыта и передана приложению This is Your Digital Life с целью, отличной от заявленной при сборе данных, что нарушает национальный закон о конфиденциальной информации и защите персональных данных. <…> Пользователи не могли осуществлять разумный выбор и контролировать то, как их личная информация будет раскрыта. Эти действия [Facebook] сделали личные данные 311 127 австралийских пользователей доступными для продажи и использования, в том числе в целях политической рекламы», — указано в заявлении регулятора, переданном также в федеральный суд Австралии.

В документе отмечается, что в период с марта 2014 года по май 2015 года Facebook раскрывала личную информацию австралийских пользователей и не предпринимала разумных шагов для защиты этих данных. По словам главы комиссии Анджелины Фальк, компания осознанно допустила системные нарушения национального законодательства, что может повлечь значительные штрафные санкции. Сообщается, что федеральный суд Австралии может оштрафовать Facebook на 1,7 млн австралийских долларов ($1,1 млн) за каждый отдельный случай нарушения закона о конфиденциальной информации и защите персональных данных.(ТАСС)