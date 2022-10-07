Американская компания Meta Platforms сообщила о возможной утечке данных не менее одного миллиона пользователей своей соцсети Facebook. Личная информация могла быть украдена из-за проблем с безопасностью приложений, загруженных из магазинов App Store и Google Play, пишет Bloomberg.

В компании обнаружили более 400 вредоносных сервисов, маскирующихся под фоторедакторы, мобильные игры, VPN или трекеры здоровья. Из них 355 были доступны для загрузки на Android, 45 — на iOS. Пользователям предлагали авторизоваться в приложениях через Facebook, после чего данные попадали к злоумышленникам. Apple и Google сообщили, что уже удалили эти программы из своих магазинов.

Директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович отметил, что пока им не удалось определить точное количество пострадавших, поскольку хищение данных произошло на персональных устройствах.

, чтобы пользователи научились выявлять опасные приложения. Агранович посоветовал с осторожнКомпания обещала помочь потенциальным жертвам злоумышленниковостью относиться к сервисам, требующим авторизации в соцсетях для доступа к каким-либо функциям.

Ранее Meta обнаружила сеть, распространяющую российскую пропаганду о вторжении в Украину. Прокремлевская точка зрения транслировалась через сотни фейковых учетных записей в соцсетях и десятки поддельных сайтов, копирующих крупнейшие западные СМИ — например, британскую газету The Guardian и немецкую Der Spiegel.

Агранович отмечал, что только в Facebook было выявлено более 1600 фейковых аккаунтов для распространения пропаганды среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине. Несколько раз контент публиковался на официальных страницах посольств России в Европе и Азии.

Кампания по дезинформации длилась с апреля по сентябрь и стала самой масштабной с начала российского вторжения — по оценкам Meta, ее организаторы потратили более $100 тысяч только на рекламу фейковых страниц в социальных сетях. (moscowtimes.ru)