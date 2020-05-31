Авиапассажирам назвали опасность перелетов без обуви

Бортпроводники и пилоты посоветовали авиапассажирами не снимать обувь во время перелетов. Причины такой рекомендации они раскрыли Express, передает Lenta.ru.

Так, автор книги о безопасности Бен Шервуд напомнил, что 80 процентов всех аварий происходят в течение первых трех минут полета или в последние восемь минут перед посадкой. В связи с этим необходимо быть готовым к быстрой эвакуации, которая будет некомфортной для пассажиров без обуви. Стюардесса катарской авиалинии пояснила, что обувь, загромождающая проход или ряд, может замедлить эвакуацию.

Анонимный пилот, работающий в крупной авиакомпании, порекомендовал выбирать для полета удобную обувь. «Не дай бог произойдет чрезвычайная ситуация, а вам придется покидать самолет, который может гореть или стоять в грязи, в шлепанцах», — сказал он.

Сотрудники авиакомпаний назвали и другую причину, по которой пассажиры не должны разуваться в полете. «Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу – это не вода», — написал бортпроводник на форуме.

В феврале пользователи сети перечислили самые раздражающие привычки туристов в аэропорту и самолетах. В числе самых раздражающих факторов оказались запах еды, кричащие и пинающие спинки кресел дети, босые пассажиры, слишком резкий запах духов у соседа, а также аплодисменты при посадке самолета.