Авиабаза «Ватийе» в Ливии перешла под контроль признанного ПНС

Съемочная группа агентства «Анадолу» запечатлела кадры с авиабазы «Ватийе», освобожденной ранее от боевиков из незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

На кадрах видно, что БПЛА ливийской армии выведено из строя большое количество транспортных средств противника.

Кроме того, ударами правительственных ВВС уничтожены несколько ангаров, приведены в непригодное состояние находившиеся в них самолеты.

Военнослужащие правительственной армии фотографируются на память на фоне российской ЗРПК «Панцирь». Данная система ПВО была предоставлена путчистам ОАЭ.

Как рассказал в беседе с корреспондентом АА представитель ливийской армии Мухаммед Дева, ЗРПК будет транспортирован на одну из баз, подконтрольную правительству Ливии.

Он отметил, что опорный пункт удалось освободить в очень короткий срок в ходе операции, начатой армией ПНС утром, 18 мая.

Стратегически важная авиабаза «Ватийе» на западе Ливии, которая долгие годы использовалась сторонниками Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи, в понедельник 18 мая перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом объявил командующий западным флангом сил ПНС Ливии Усама Джувейли, сообщает пресс-служба операции «Вулкан гнева».

По его словам, контроль над авиабазой в 140 км к юго-западу от Триполи установлен без препятствия со стороны сил Хафтара и потерь в рядах правительственных сил.

Хорошо защищенная авиабаза посреди пустыни находилась под контролем сторонников Хафтара с августа 2014 года.

Авиабаза «Ватийе» была основана американцами еще в 1942 году и первоначально носила название Укбе бин Нафи.

В период правления Муаммара Каддафи здесь были дислоцированы самолеты Dassault Mirage 2000 французского производства. В 2011 году силы НАТО уничтожили самолеты на авиабазе, однако инфраструктура не пострадала.