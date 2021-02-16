Аун Сан Су Чжи предъявили второе обвинение

Правоохранительные органы Мьянмы во вторник выдвинули второе обвинение в отношении задержанного при военном перевороте госсоветника Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на ее адвоката.

По словам адвоката, теперь Аун Сан Су Чжи обвиняют в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Первое обвинение госсоветнику было предъявлено 3 февраля в связи с нелегальным экспортом и эксплуатацией портативных радиостанций.

Юрист сообщил, что Аун Сан Су Чжи предстала перед судом посредством видеоконференции из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, однако адвокаты не смогли присутствовать, поскольку им не выдали разрешения на это.

На вопрос о состоянии здоровья госсоветника, адвокат ответил: «Отсутствие новостей – хорошие новости. Мы не слышали и не получали плохих новостей».

Он добавил, что следующие судебные слушания назначены на 1 марта. (interfax.ru)