«Атлетико» готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном.

По информации The Times, мадридская команда хочет попытаться приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Для этого ей придется снизить расходы на зарплаты, и уже предпринята попытка сделать это за счет Гризманна.

Утверждается, что футболист сборной Франции был предложен различным командам. В их число вошел и «ПСЖ», однако парижане отказались совершать трансфер.

Следует отметить, что Гризманн на данный момент находится в «Атлетико» на правах аренды у «Барселоны». Соглашение с каталонцами предусматривает обязательный выкуп 31-летнего футболиста, если он проведет определенное число матчей. (sports.ru)