AstraZeneca сокращает поставки вакцины в Евросоюз

Компания AstraZeneca еще больше сокращает поставки своей вакцины от коронавируса нового типа в Европейский союз, сообщает Reuters со ссылкой на переданное компанией уведомление.

В документе указано, что AstraZeneca планирует поставить в Евросоюз около 30 млн доз вакцины до конца марта и еще 20 млн доз – в апреле. Таким образом, компания выполнит лишь треть своих обязательств по договору, указано в сообщении.

В феврале компания пообещала предоставить ЕС 40 млн доз до конца марта, что также ниже изначальных обязательств.

Ранее стало известно, что ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что изучают данные об отказе европейских стран от препарата. (Газета.Ру)