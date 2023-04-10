10 апреля в Астане проходит церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В президентском дворце «Акорда» в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Члены казахстанской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты обошли строй почетного караула.