Основатель организации WikiLeaks («Викиликс») Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш. Об этом его невеста Стелла Моррис рассказала газете Daily Mail, передает Lenta.ru.

По ее словам, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. Моррис уверена, что причиной инсульта стал стресс, возникший на фоне продолжающегося судебного разбирательства со стороны США и общим ухудшением здоровья.

Отмечается, что инсульт сказался на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По словам Моррис, Ассанж прошел МРТ головного мозга и теперь принимает медикаменты против инсульта.