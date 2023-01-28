«Сразу хочу отметить, что как мне кажется основной причиной, произошедшей в Тегеране трагедии, является господство во всех сферах общественной жизни Ирана атмосферы насилия и ненависти. Сегодня в Иране все ненавидят и готовы уничтожить друг друга. Насилие и ненависть стало нормой общественно-политических отношений. Достаточно напомнить, что за несколько месяцев протестов в Иране было убито свыше 500 мирных граждан, среди которых были женщины и дети. Насилие порождает ответное насилие». Об этом заявил # политический аналитик Рауф Миркадыров, комментируя факт вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране, в ходе которого был убит один сотрудник и ранены двое сотрудников диппредставительства.

По его словам, этот случай напоминает произошедшее почти 200 лет назад событие, когда разъяренная толпа напала на российское посольство в Тегеране. «В обоих случаях в событиях фигурируют женщины. То есть для восточного мышления это является оскорблением чести и достоинства не только одного человека, но и целого народа. Это представляется как праведный гнев мужчины, у которого похитили жену и оставили его малолетних детей без матери. В свою очередь это может всколыхнуть все общество. Совсем другой вопрос – почему это произошло, и к нему мы вернемся позже.

Версия, выдвинутая иранской полицией, не выдерживает никакой критики. По этой версии, событие якобы произошло в апреле 2022 года. Сейчас уже на дворе почти февраль 2023 года. Прошло почти девять месяцев. Возникает логический вопрос – чего же ждал этот человек?

Второй момент: почему он не обратился в правоохранительные органы по факту пропажи жены и почему этот факт не был проверен и начато расследование. И если факт пропажи женщины был связан с Азербайджаном, то почему иранские правоохранительные органы не обратились к азербайджанской стороне?

Вокруг посольства Азербайджана в Тегеране установлены видеокамеры, и выяснить посещала ли эта женщина здание диппредставительства не составляет особого труда.

В официальной версии также на себя обращает внимание тот факт , что в посольство приходит мужчина якобы для выяснения судьбы своей жены с автоматом Калашникова и двумя детьми. С оружием не приходят для проведения переговоров и салонных бесед. С автоматом Калашникова приходят для того, чтобы напасть и уничтожить. При этом он взял с собой детей. То есть, мужчина сознательно идет и ставит под угрозу жизни двух собственных детей. Такое поведение не может быть присуще психически здоровому человеку.

Понятно, если ты нападаешь с оружием на охраняемый объект, то тебе могут оказать сопротивление и этот момент могут погибнуть твои же дети. Создается впечатление, что эта версия была заранее подготовлена и обнародована сразу же после нападения на посольство. Это вызывает очень много вопросов», — отметил Миркадыров.

В тоже время, по мнению аналитика, есть еще одна версия произошедшего. «Это то, что нападение на посольство Азербайджана, которое характеризуется азербайджанскими властями и международным сообществом, как теракт, было совершено членами АСАЛА в сотрудничестве с Моссад. «Любовь» иранских спецслужб к Моссаду общеизвестна, но сама эта версия крайне абсурдная. Во-первых, Моссад никогда не был замечен в сотрудничестве с АСАЛА. Скорее наоборот. АСАЛА сотрудничала с проиранскими террористическими группами, в том числе с ливанской «Хезболлой». Как правило, террористическая организация такого типа не совершает терактов на территории дружеских стран, каким для АСАЛА является Иран. Зачем подставлять под удар своего союзника? Судя по международной реакции, сейчас Тегеран оказался в очень неловком положении. По этой причине крайне неправдоподобно, что АСАЛА причастна к нападению на посольство. Остается без ответа вопрос, в чем же причина нападения. К сожалению, сегодня однозначно ответить на этот вопрос невозможно», — отметил аналитик.

Миркадыров считает, что проблема заключается в том, что в регионе происходят имеющие геополитические последствия глобального характера, которые могли бы быть причиной произошедшего.

«Как я уже отметил, само событие якобы произошло в апреле 2022 года, а вот «акт мести» был совершен уже почти через год. Итак, что же происходит? За это время Азербайджан принимает решение об открытии посольства в Израиле. Президент Азербайджана назначает посла в Израиль. Это очень болезненный вопрос для Ирана. Достаточно обратить внимание на то, что несмотря на тесные дружеские отношения с Израилем, Азербайджан, чтобы не раздражать Иран, долгие годы не открывал своего посольства в Тель-Авиве. Мы можем констатировать, что у определенных сил в Тегеране были мотивы повысить градус напряженности между Ираном и Азербайджаном. Появилась возможность перенаправить на Азербайджан недовольство в сегодняшнем иранском обществе, охваченном протестами, и тем самым снизить градус внутреннего противостояния. Вполне допустимо, что определенная группа ставила перед собой именно эту цель», — считает он.

Миркадыров также коснулся и другой заинтересованной силы. «Буквально на днях было принято о направлении в Армению гражданской миссии Евросоюза. Как это не странно Азербайджан не возразил против этого, с оговоркой о том, что к этому процессу со стороны Баку имеются определенные претензии, которые необходимо учесть при выполнении этой миссии. По сути, Брюссель принял это решение с согласия Азербайджана, что вызвало большое раздражение в Москве. Для России усиление Евросоюза на Южном Кавказе является неприемлемым. Это значит, что в нападении на посольство Азербайджана в Иране могла быть заинтересована Россия, которая хочет спровоцировать определенные процессы для перенаправления событий по конкретному руслу. Вариантов достаточно много, но единственное что мы сегодня можем сказать это то, что событие не является случайным и не совершено каким-то психически неуравновешенным человеком. Скорее всего, это попытка добиться серьезных и конкретных задач», — констатирует он.