Артур: «Барса» – единственный интересующий меня вариант»

Полузащитник «Барселоны» Артур не намерен покидать нынешнюю команду, сообщает ESPN.

«Всегда есть домыслы, однако единственный интересующий меня вариант – остаться в «Барселоне».

Я хорошо чувствую себя здесь, я благодарен клубу и тренерскому штабу за доверие. Предполагаемый интерес со стороны крупных клубов всегда льстит, но я думаю только о том, чтобы играть в «Барсе» в течение многих лет. Это то место, где я всегда хотел быть», – заявил Артур.

«Если бы «Барса» сказала ему, что он может вести переговоры с другими клубами, это случилось бы потому, что он не нужен команде. Но этого не произошло, так что Артур на 100% убежден, что он продолжит карьеру в своем нынешнем клубе.

Он в лучшем клубе мира, а уход в итальянский клуб не входит в его планы. Артур хочет остаться в «Барсе», а клуб заявил, что рассчитывает на него», – рассказал источник из окружения Артура.

Ранее сообщалось о том, что бразилец согласился на переход в «Ювентус».