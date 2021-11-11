В этой истории забавно все. Начну с того, что бывший спикер Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян получил новую должность в Национальном собрании РА. Точнее, он назначен экспертом постоянной комиссии армянского парламента по обороне, национальной безопасности и внутренним делам. Так высоко оценили «заслуги» главного дезинформатора периода 44-дневной войны.

Он, напомню, тиражировал бред про «победы» армянской армии в тот самый момент, когда наша армия ежедневно освобождала село за селом, город за городом, район за районом. Причем, даже когда азербайджанская армия уже освободила Шушу от оккупации, Ованнисян заботливо развешивал лапшу на уши своих сограждан. Он призывал не обращать внимания на заявления официального Баку и утверждал, что бои за Шушу продолжаются.

Плюс, он же известен, как автор забавного объяснения повального и ежедневного отступления армянской армии в ходе 44-дневной войны. Этот маневр Ованнисян назвал «тактическим отступлением». И вот этого глашатая лжи и глупости решили назначить экспертом постоянной комиссии армянского парламента по обороне, национальной безопасности и внутренним делам!

Нет, учитывая армянские традиции возвышения проходимцев, можно было бы ожидать и назначения Арцруна министром обороны РА. Но и новый пост Арцруна позволит ему во всей красе проявить свой талант примитивного лгуна. Замечу при этом, что «награда нашла своего героя». После поражения Армении в войне, после подписания Николом Пашиняном акта о капитуляции, Ованнисян предпринял маневр, именуемый «спасение своей шкуры». Ведь, тогда разъяренные толпы граждан РА ходили по улицам Еревана в поисках «козла отпущения».

Арцрун на эту роль подходил идеально. Потому он и улетел на некоторое время в США. По возвращении откуда о нем некоторое время вовсе не было новостей. И вот — Ованнисян получил новое назначение. Нелепость которого вызвала недовольство даже у многих армянских экспертов и граждан РА. И что вы думаете? Комментируя критику в свой адрес, Ованнисян отметил, что он не первый раз оказывается в эпицентре насмешек. По его словам, впервые это произошло еще в 2016 году.

Лучше бы Арцрун не вспоминал об этом. Потому, что тогда армянская пропаганда также лгала, яростно и примитивно, пытаясь скрыть истинные итоги своего поражения в четырехдневной апрельской войне. В частности, они врали, что азербайджанская армия отвоевала семь квадратных километров, тогда как в реальности было освобождено свыше 20 квадратных километров.

Врало военно-политическое руководство РА и о том, что освобожденные в ходе той короткой войны территории не имеют для армянской стороны никакого значения. На самом же деле, помимо морально-психологического аспекта, а быстрый разгром противника доказал тогда смехотворность мифа о «непобедимости» армянской армии, важно было и взятие под контроль стратегически важной высоты Лелетепе. Благодаря чему азербайджанская армия получила возможность держать под контролем, простреливать большое число армянских постов, что сказалось позже, в ходе 44-дневной войны.

Попутно тогда, в том числе и усилиями Арцруна, тиражировалась ложь о количестве танков, которые армянская армия потеряла в ходе той короткой войны. Говоря конкретнее, Серж Саргсян и все его окружение утверждало, что было потеряно всего 13 -14 танков. В реальности же, азербайджанской армией тогда было уничтожено 30 танков противника. Но и это далеко не полный перечь лжи тогдашней армянской власти.

Так что, Ованнисяну, который участвовал в тотальном оболванивании своих сограждан еще 2016 году, действительно лучше было бы не вспоминать о событиях того периода. С другой стороны Арцрун не был бы Арцруном, если бы не сморозил глупость. Причем, не одну. Пусть и косвенно, но он сравнил себя с Тиграном Великим, о котором в РА так любят слагать легенды. Впрочем, как выяснилось, не только легенды.

«Что касается распространяемых про меня анекдотов, то должен заметить, что я очень маленький человек, чтобы не становиться героем анекдотов. Анекдоты рассказывают и про Тиграна Великого, и про Вазгена Саргсяна, а кто я рядом с такими фигурами?», – изображая ложную скромность сказал Ованнисян. Осознанно или случайно, но он «родил» мысль о том, что едва ли не главный исторический персонаж армянского народа Тигран Великий — это тот же Арцрун Ованнисян, только в профиль. Со всеми, соответственно, его подвигами. Которые в реальности, при детальном изучении, вполне могут оказаться чередой бесконечных «тактических отступлений».