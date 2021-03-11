Артак между Николом и Арменом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен повторно направить президенту страны Армену Саркисяну предложение назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил республики. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

«Премьер-министр повторно и с обоснованиями направит президенту предложение о назначении Давтяна начальником Генштаба», — сказали в пресс-службе.

Саркисян в четверг принял решение не подписывать предложение Пашиняна о назначении Давтяна новым начальником Генштаба и вернул ему документ с ходатайством. После того, как премьер-министр отправит повторное предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде.

Давтян с 2018 по июнь 2020 года уже возглавлял Генштаб, но был снят по ходатайству премьер-министра. Позже Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна.