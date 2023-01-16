«Арсенал» уверенно обыграл «Тоттенхэм» (2:0) в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Подопечные Микеля Артеты возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба. До этого «канониры» никогда не набирали такое количество очков за первые 18 игр чемпионата.

Отставание ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет восемь баллов. 14 января команда Пепа Гвардиолы уступила в дерби Манчестера 1:2. Третье место занимает «Ньюкасл» (38 очков). В этом туре команда с минимальным счетом обыграла «Фулхэм».

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 22 января. Начало в 19:30 по московскому времени.(gazeta.ru)