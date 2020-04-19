«Арсенал» сделал предложение «Валенсии» о трансфере Родриго Морено

Английский футбольный клуб «Арсенал» обратился в испанскую «Валенсию» с предложением о трансфере нападающего Родриго Морено. Об этом, как передает ТАСС, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, «Арсенал» рассматривает Морено в качестве замены габонскому форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть клуб по окончании срока действия контракта следующим летом. К еще одному форварду «Арсенала» французу Александру Ляказетту интерес проявляет испанский «Атлетико» (Мадрид). В связи с этим главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил скаутскую службу клуба найти нападающего, одним из вариантов стал 29-летний испанский форвард. Отмечается, что владелец «Валенсии» Питер Лим не против ухода Морено.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Морено в €40 млн, источник отмечает, что сумма трансфера за испанца превысит €50 млн, не считая бонусов. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, Морено провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился пять раз и сделал 11 голевых передач. Помимо «Валенсии», с которой футболист выиграл Кубок Испании, Морено выступал за португальскую «Бенфику» (в ее составе он стал чемпионом Португалии, обладателем кубка страны и Кубка лиги, дважды выходил в финал Лиги Европы) и английский «Болтон».

В составе сборной Испании игрок провел 22 матча, в том числе три встречи на чемпионате мира в России, и забил восемь мячей. Он является чемпионом Европы среди игроков не старше 21 года и серебряным призером европейского первенства среди игроков не старше 19 лет.(ТАСС)