Арсенал крылатых ракет в ВС России вырос почти в 40 раз

Количество крылатых ракет большой дальности в Вооруженных силах России за последние восемь лет выросло в 37 раз, свидетельствуют данные Минобороны РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомственную газету «Красная звезда».

Крылатыми ракетами большой дальности названы ракеты наземного комплекса «Искандер-М», морские «Калибры» и авиационные Х-101, все они упомянуты в разделе «Стратегические неядерные силы».

По данным Минобороны РФ, с 2012 по 2020 годы в 13 раз выросло количество носителей крылатых ракет большой дальности — это оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», корабли ВМФ и самолеты дальней авиации. В публикации эти носители также отнесены к стратегическим неядерным силам.

Комплекс «Искандер-М» стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Ранее официально называлась дальность полета ракет комплекса «Искандер-М» — до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет «Искандера-М» не нарушала ДРСМД.

5 февраля 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

Согласно данным Минобороны РФ, опубликованным в «Красной звезде» в рубрике «Вооруженные силы РФ. Развитие с 2012 по 2020 год», в стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения за восемь лет выросла на 37% — до 86%. Речь идет о наземных, морских и авиационных компонентах стратегических ядерных сил.