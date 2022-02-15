Парламент Армении созвал внеочередное заседание, в ходе которого планируется принять заявление по «Шушинской декларации».

12 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Шушинскую декларацию», а днем ранее это сделал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания, внеочередное заседание будет созвано 23 февраля в 12։00.

Напомним, 15 июня 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении азербайджанского коллеги Ильхама Алиева посетил сначала Физули, а затем Шушу, где состоялось подписание двустороннего соглашения (декларации о союзничестве).

В тексте декларации отмечается, что две страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в ней говорится, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями». Парламенты двух стран уже ратифицировали документ.

И вот 23 февраля армянские парламентарии почему-то решили обсудить документ абсолютно их не касающийся. Видимо им больше нечем заняться. Интересно будет узнать, что они будут говорить.