Национальное собрание Армении на внеочередном заседании сегодня, 2 декабря, обсуждала проект заявления, предложенный оппозиционным блоком «Армения» (возглавляется экс-президентом республики Робертом Кочаряном) в ответ на аналогичный документ, принятый в начале ноября азербайджанским Милли Меджлисом.

Фракция правящей партии «Гражданский договор» (лидером партии является премьер-министр Никол Пашинян) поддержала идею созвать заседание парламента и как отметил глава фракции Айк Конджорян, внесла несколько предложений, касающихся текста заявления.

Проект документа поддержали всего лишь 29 депутатов из 97 присутствующих в зале. Остальные воздержались. Таким образом заявление не было принято.

Голосованию предшествовало трехчасовое обсуждение. Правящей фракции не понравились такие формулировки в тексте, как «Нагорно-Карабахская республика», «Республика Арцах», «Право Нагорного Карабаха на самоопределение» и ряд других.