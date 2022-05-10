Долгие годы после окончания Второй мировой войны СССР, а затем и России удавалось кое-как позиционировать себя оплотом мира. И на то были объективные причины. Советский Союз ценой колоссальных жертв внес неоспоримый вклад в победу над фашистской Германией, бесноватый предводитель которой мечтал поработить мир.

Данное обстоятельство было главным козырем СССР в пропаганде мира во всем мире, ибо оно подводило под основание: страна, потерявшая миллионы жизней, никак не может желать войны.

Однако с годами становилось ясно, что амбиции руководства СССР, вне зависимости от того, кто стоял во главе партии и государства, ничуть не уступают аппетиту поверженного Гитлера. Веры в искренность жить в мире становилось все меньше после распада сверхдержавы, и окончательно угасла сегодня. После вторжения России в Украину, все маски были сброшены.

Сегодня правопреемница Советского Союза – Россия сама воспринимается цивилизованным миром, как носитель фашистских ценностей. И некогда сакральная дата – 9 мая приобрела для международного сообщества иной смысл. Правда, День Победы в постсоветских странах все еще продолжают отмечать, но это, скорее, дань памяти отдавших свои жизни. Без той помпезности, веры в торжества добра над злом.

9 мая отметили и в Армении. Причем таким образом, что обесценили великую победу. Так, по центру Еревана прошло шествие «Бессмертного полка» по случаю 77-й годовщины Победы. Акцию организовало Общественное движение «Вместе», являющееся официальным партнером международного движения «Бессмертный полк».

И тут начинается самое печальное. Активисты движения и присоединившиеся к ним граждане подняли по Каскаду к Вечному огню в парке Победы в Ереване два 100-метровых флага – Армении и России, а также Георгиевскую ленту той же длины. У Вечного огня они создали букву Z из триколоров и Георгиевской ленты.

Тем самым, в Армении дали понять, что они готовы всегда быть под ярмом своего хозяина, кто бы ни был у власти. Западник или пророссийский политик. В Армении ясно дали понять, что вне зависимости от того, является Россия агрессором или нет, они всегда готовы ее поддержать. Пусть даже таким холуйским образом.

И хаям все равно, что сегодня Z на российской бронетехнике и георгиевская ленточка на лацканах оккупантов стали чуть ли не символами свастики. Их абсолютно не интересует, что под этими символами российские военные убивали и продолжают убивать мирных украинцев, не пожелавших жить по указке Москвы.

Впрочем, с другой стороны, у армян тоже «рыльце в пушку». Они также убивали мирных азербайджанцев в 90-ые годы прошлого века, преподнося свои военные преступления миру как борьбу за освобождение. Да и что такое для хаев какие-то Z и георгиевская ленточка, если в центре Еревана стоит шестиметровый главный символ фашизма – памятник Гарегину Нжде…