Армянский Генштаб выступил со вторым заявлением

Заявление руководящего состава Генштаба ВС Армении, распространенное утром 25 февраля, никем не направлялось и не делалось под чьим-либо давлением. Об этом говорится во втором заявлении Генерального штаба ВС Армении, сообщает «Спутник-Армения».

«Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — служить в этот критический момент делу спасения Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию», – отмечено в заявлении Генштаба.

В четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку. После этого премьер заявил о попытке военного переворота и об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью «отстоять революцию».

Он также сообщил, что подписал решение о снятии начальника Генштаба Оника Гаспаряна с должности. Документ, однако, президент пока не подписал.
| 2021-02-25T15:48:59+04:00 25 февраля 2021, 15:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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