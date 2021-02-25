Армянский Генштаб выступил со вторым заявлением

«Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — служить в этот критический момент делу спасения Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию», – отмечено в заявлении Генштаба.

В четверг руководство Генштаба ВС Армении призвало Пашиняна подать в отставку. После этого премьер заявил о попытке военного переворота и об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и призвал граждан собраться на площади Республики с целью «отстоять революцию».