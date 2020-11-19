Армянский генерал признал применение комплекса «Искандер» против Азербайджана

Бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил в четверг журналистам, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», сообщает РИА Новости.

«Был применен («Искандер», но не могу сказать, в каком направлении», — заявил Акопян, отвечая в ходе брифинга на вопрос, почему не был применен «Искандер».

Напомним, что Вооруженные силы Азербайджана 14 октября уничтожили как минимум один оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» ВС Армении при помощи боевого беспилотника.