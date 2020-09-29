Армянский фильм сняли с Московского международного кинофестиваля

Фильм армянского режиссера Дживана Аветисяна «Врата в рай» снят с внеконкурсной программы 42-го Московского международного кинофестиваля.

Как сообщили АПА в Министерстве культуры, ведомство приняло соответствующие меры для этого.

В обращении, которое поступило в министерство от руководства фестиваля отмечается, что фильм снят с программы и удален с сайта фестиваля.

В то же время в основную программу фестиваля включен фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарли «Дочь рыбака».

Отметим, сюжет фильма Аветисяна «Врата в рай», снятого совместно с кинематографистами США, Франции, Италии, Чехии, Болгарии, Германии и Литвы, построен на искаженных фактах об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Создатели фильма, события которого разворачиваются на оккупированной территории Нагорного Карабаха Азербайджана, еще раз демонстрируют, что кинематограф целенаправленно используется в качестве инструмента в пропагандистской войне. Армянская сторона и ранее снимала фильмы этого рода и демонстрировала их в разных странах при поддержке своего зарубежного лобби.