Депутат парламента Армении от фракции «Гражданский договор», замглавы комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян избран вице-председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом парламентарий сообщил в соцсети.

«На 61-м пленарном заседании генеральной ассамблеи ОЧЭС я избран вице-председателем организации», — сообщил Тунян.

Напомним, что саммит спикеров парламентов ОЧЭС, посвященный 30-летию со дня основания Парламентской ассамблеи организации, проходит в Турции. В саммите участвует и делегация Армении во главе со спикером парламента Аленом Симоняном.