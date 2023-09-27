Армянин-депутат парламента Ирана оклеветал Азербайджан. Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Согласно информации, представитель армян Исфахана в иранском парламенте Роберт Бегларян, выступая на открытом заседании Меджлиса Исламского совета, высказал предвзятые и далекие от истины взгляды против Азербайджана.

Он настоятельно потребовал, чтобы власти муллократического режима отреагировали на выдвинутые им обвинения. Кроме того, Р.Бегларян призвал иранские власти не оставаться равнодушными к антитеррористическим мероприятиям локального характера в Карабахском регионе АР.

«Баку нацелился на Тебриз, северо-западные провинции Ирана, Тегеран и Казвин», — добавил к тому же он.

О чем говорит это выступление? Стоит ли оставлять его без внимания? Может, официальному Баку надо направить ноту протеста Ирану или хотя бы сделать осуждающее заявление?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Вообще-то, этому негодяю должны дать ответ не из Баку, а в парламенте Ирана. Ведь там есть несколько десятков депутатов с азербайджанскими корнями. И одного негодяя-армянина, я думаю, они поставить на место в состоянии. Я даже имя этого человека произносить не хочу. Просто ему там видимо создали такие условия, что он позволяет себе выходить к трибуне, нести подобную наглость, и я уверен, что никто ему не даст по башке за это.

Так что, если депутаты-азербайджанцы оставят выходку этого поганца без ответа, значит, по этому о них и будут судить.

Нам гавканье этого армянина абсолютно не портит настроения. Горит у него в одном месте, вот он и несет свою дребедень. Кто он такой, чтобы на его пустомелье МИД Азербайджана выступал с официальной нотой. Ничего подобного. А вот иранские азербайджанцы-депутаты по существу не должны оставлять его провокационное выступление без ответа.

Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуад Чирагов:

— Если член иранского парламента армянского происхождения чувствует себя комфортно, делая такие смелые заявления и призывая к агрессии против Азербайджана или вмешиваясь в последние события, это означает, что он чувствует достаточную поддержку своих идей, и в иранской политической элите есть много людей, которые думают как он.

Всё, что мы знаем о страхах и фобиях иранской политической элиты в отношении Азербайджана, особенно обострилось после победы Азербайджана во Второй Карабахской войне. История успеха победившего Азербайджана является кошмаром для некоторых радикальных кругов Ирана. И этот армянский депутат иранского парламента своими заявлениями пытается эксплуатировать эти фобии, армяне просто мечтают о конфликте Азербайджана и Ирана.