Сложившаяся после завершения 44-дневной войны 2020 года геополитическая ситуация на Южном Кавказе привела к тому, что сегодня Армения стоит перед реальной угрозой потери своей государственности. Как показывает развитие событий, власти Армении не в состоянии сами сформировать собственную повестку установления мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией, пребывая в плену зыбких иллюзий и иррациональных идей.

Отказываясь от выполнения взятых на себя обязательств по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, власти Армении вынуждают Азербайджан прибегнуть к военному пути принуждения к миру. Вместо установления мира с Азербайджаном власти Армении, пытаясь заручиться поддержкой Запада, делают ситуацию еще хуже для себя. Запад признает территориальную целостность Азербайджана, а президент Франции Эммануэль Макрон своим недавним заявлением вообще оказал медвежью услугу Армении.

Для России стало ясно, что при попустительстве властей Армении территория этой страны превращается в арену геополитического противостояния. Становясь полигоном для действий мировых держав, Армения ходит по тонкому льду и ставит на кон дальнейшее существование своей государственности.

На этом фоне у бредящих военным реваншем горе-активистов хватает глупости требовать у президента и исполнительного директора Формулы-1 Стефано Доменикали перенести Гран-при из Азербайджана.

Так, на международной платформе change.org появилась петиция с требованием отменить в Азербайджане проведение гонок Формулы-1. На момент написания данной статьи за петицию уже проголосовало 33 тысяч 910 человек.

Авторы петиции, приводя нелепые аргументы, утверждают, что в Азербайджане якобы наличествует армянофобия. Даже ссылаются на байку о том, что в 2005 году на встрече с делегацией из Германии тогдашний глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов заявил, что цель властей Азербайджана – полное уничтожение армян.

В петиции в качестве «доказательства» армянофобии приводятся слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные в январе 2015 года на конференции, посвященной итогам первого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах», о том, что Армения не является даже колонией, она не достойна даже быть слугой.

Эти слова были вырваны из контекста. Азербайджанский лидер, касаясь урегулирования карабахского конфликта, заявил о том, что Армения оказалась в плачевной ситуации из-за своей политики по отношению к Азербайджану.

В тексте петиции авторы утверждают, что погибшая в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии в сентябре 2022 года Ануш Апетян была фермером, взявшей в руки оружие для «защиты Армении». Согласно армянским СМИ, Ануш Апетян служила контрактником в армянской армии и была снайпером. Тело убитой на высокогорном посту Апетян было сразу спущено с позиции, однако авторы петиции утверждают о том, что «женщина была изнасилована и обезглавлена азербайджанскими солдатами, снимающими этот процесс на видео».

Авторы петиции заявляют о том, что спортивные организации несут ответственность за то, чтобы их мероприятия проводились в странах, доступных и безопасных для людей всех рас, к которым, по их мнению, не относится Азербайджан.

Кроме того, к призывам отменить гонки Формулы-1 в Баку присоединился также известный своей антиазербайджанской направленностью Международный институт исследования геноцида имени Лемкина. По мнению этой организации, Формула-1 является еще «одним способом для Баку представить себя в качестве современной демократии и скрыть свое насилие против армян и других национальных меньшинств».

При этом приводя нелепые доводы, авторы филькиной грамоты забывают, что на состоявшихся в 2015 году в Баку Первых Европейских играх принимали участие спортсмены из Армении. Все они вернулись в Ереван целыми и здоровыми, а многие даже с медалями. Где же здесь было проявление армянофобии?