Армянские оккупанты, прочь с наших земель!

Армения в 1992–1994 годах под предлогом создать буферную зону вокруг Нагорного Карабаха захватила семь районов Азербай­джана, вынудила местное азербай­джанское население покинуть свои истори­ческие земли, стерла с лица земли десятки сел и городов, совершила геноцид против мирных жителей в городе Ходжалы, оккупировала 20 процентов территорий суверенного Азербайджана, после чего Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о немедленном выводе армянских боевых формирований и войск из захваченных районов.

На самом деле руководство Армении, обеспеченное финан­совой и моральной поддержкой сильной армянской диаспоры, воору­жившись агрессивной идеологией партии «Дашнакцутюн», под предлогом защиты армянского населения автономной области Азербайджана прет­воряло в жизнь давнишнюю мечту армян постепенно расширить границы Ар­ме­нии от моря до моря. Неслучайно армяне имели и имеют постоянные терри­ториальные претензии и к другим своим соседям – Грузии и Турции, подни­мали свои голоса в регионах России – местах своего компактного проживания.

Об этом в беседе с # сказал доктор филологических наук, профессор, Заслуженный учитель Тельман Джафаров.

«Все мы в курсе происходящих, начиная с 27 сентября текущего года, активных военных столкновений между Арменией и Азербайджаном. В связи с этими событиями сегодня идет настоящая информационная война. Армения намерена всячески втянуть в этот конфликт Россию, других членов ОДКБ, даже Иран, кричит о переходе этого военного противостояния двух стран в Третью мировую войну. Она манипулирует заявлениями руководства Турецкой Республики о моральной поддержке Азербайджана. Вместо того, чтобы следовать резолюциям ООН, призывам Минской группы, армянской и азербай­джанской общин Нагорного Карабаха и немедленно освободить районы, не имеющие отношения к территории бывшей автономной области, Армения накаляет страсти, со своей территории бомбит находящиеся в ста, двухстах и трехстах километрах от зоны боевых действий города и села Азербайджана, провоцирует нашу страну на ответные удары по городам Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих интервью ведущим российским, турецким, европейским и американским телеканалам, в обращениях к народу неоднократно отмечал эти попытки врага, предупреждал мировых лидеров о настоящей причине бомбардировок Арменией находящихся далеко от зоны военных действий крупных азербайджанских городов. И я уверен, что весь мир понимает истинное положение дел и то, что азербайджанский народ, несмотря ни на какие потери, средства запугивания, психологического давления, хочет восстановить справедливость», — отметил собеседник сайта.

Профессор напомнил, что после Кюрекчайского, Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров между Россией и Персией армяне в течение десятилетий переселялись в благодатные азербайджанские земли. В 1918 году правительство Азербайджанской демокра­тической республики отдало армянам 9 тысяч кв. км земель и город Иреван в качестве столицы (сегодняшняя столица Армении Ереван).

«И в советский период немало территорий нашей республики было передано Армении. Таким образом, Азербайджан, имевший в 1918 году 126 тысяч кв. км земель, к моменту распада СССР имел территорию в 86,6 тысяч кв.км. В результате посягательств Армении в 1992–1994 годах было захвачено еще 20% этих земель. В отличие от других союзных республик, Азербайджан сумел восстановить свою независимость и сохранить ее ценой больших потерь. Сегодня мы возвращаем земли, оккупированные армянами в 1992–1994 годах. Не зря наш народ называет эту войну священной, Отечественной», — подчеркнул Т.Джафаров.

Он также отметил, что Президент Азербайджана неоднократно обращался к армянскому населению Нагорного Карабаха, призывал их к миру и согласию, мирному сосуществованию с азербайджанской общиной, призывал не подда­ваться провокациям руководства Армении, не разрушать мечети, культурные памятники в древнем азербайджанском городе Шуше и других населенных пунктах (к сожалению, обманутый армянской пропагандой мир кричит о разрушении собора в Шуше, забывая, как в годы агрессии были уничтожены в том городе все культурные и религиозные памятники азербай­джанцев). Он заявлял о серьезном намерении руководства Азербайджана всячески поддержать своих сограждан – как азербай­джанцев, так и армян, – сразу после разрешения конфликта осуществить масштабные социально-экономические, транспортные проекты, защитить интересы армян Нагорного Карабаха, восстановить добрососедские отношения с самой Арменией. Но с нынешней позицией соседней страны пока все это невозможно, считает азербайджанский профессор.

«Руководство Армении апеллирует к российскому присут­ствию в Армении. Имея на своей территории военную базу России, оно якобы защищает интересы русских на Южном Кавказе. Но разумные люди понимают, что ныне интересы стран и народов измеряются другими критериями. Это сотрудничество в эконо­­мической, культурной, образо­вательной, научно-техни­ческой, дипло­матической сферах, в области высоких технологий и космических иссле­дований, осуществление совместных проек­тов, служащих обеспечению и процветанию, социально-экономи­ческому подъему не одной, а целого ряда стран региона и даже континента», — сказал собеседник сайта.

В связи с этим он перечислил ряд важных фактов:

«Сегодня наша страна – председатель Движения неприсо­единения, второй после ООН мировой организации. Она имеет тесные отношения со странами региона, континента и мира, вносит свою посильную лепту в борьбу с мировым терроризмом, с пандемией коронавируса, оказывает помощь пострадавшим от катастроф и катаклизмов странам, выделяет огромные средства для восстановления культурных ценностей в разных уголках мира.

В Азербайджане существует особое отношение к русскому языку, литературе и культуре, образованию на русском языке, русскому и русскоязычному населению, традиционным связям между двумя дружественными странами. Азербайджан и Россия дружат и на уровне отдельных регионов. Россия инвестирует в нашу экономику, а Азербайджан – в российскую.

Функционирующий в Баку Славянский университет полнос­тью финансируется азербайджанским государством. Здесь готовят бакалавров для детских учреждений и школ с русским языком обучения (учителей русского как иностранного, русского языка и литературы, начальных классов, воспитателей, психологов для всех уровней и степеней образования), переводчиков, регионоведов-россияведов, магистрантов и докторантов, специализирующихся по русскому и другим славянским языкам, по русской литературе и т.д. Десятки тысяч азербайджанских детей, т.е. этнических азербайджанцев, более чем в пятистах дошкольных и четырехстах общеобразовательных учреж­дениях получают образование на русском языке.

Самая талантливая часть азербайджанской молодежи поступает в Бакинские филиалы Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова и Медицинского универ­ситета им. И.М.Сеченова.

По российским статис­тическим данным, более 14 000 студентов-азербайджанцев учатся в российских вузах.

Как филолог и издатель хочу указать еще на один факт: только в течение последних 10-15 лет было издано 5 антологий русской литературы, включающих новые переводы русской классической, совре­менной и новейшей литературы. Для русскоязычных авторов издаются литературные журналы и газеты, русскоязычные литературные объединения регулярно выпускают свои сборники. По распоряжениям президента страны вся русская литература уви­дела свет на латинице. Все телеканалы республики ведут отдельные передачи и программы на русском языке. Имеется русскоязычный телеканал. Множество газет и журналов издаются на русском и поддержи­ваются государством. Русский драматический театр в Баку – один из самых любимых и известных бакинских театров…

Конечно же, всего не перечислишь. Да, это показатели истинной и искренней дружбы, которой гордились и гордятся азербайджанцы. Это говорит о том, насколько глубоки корни наших отношений и какую перс­пективу имеет дружба наших стран, что никакие попытки Армении не смогут поссорить Азербайджан со своим близ­ким соседом», — подчеркнул Т.Джафаров.

Мнение Т.Джафарова разделяет и его коллега, доктор философии по филологии, доцент Илаха Джарчиева. Она рекомендует армянам внимательнее изучать историю, обратить внимание на роль тюркских народов в превращении Московской Руси в мощное евразийское государство, на многовековые дружеские отношения Османской Турции и Московской Руси, способствовавшие расширению и возвышению одной империи на Ближнем Востоке и в Европе, другой – в Восточной Европе и Азии.

«Да, армянам время от времени удавалось поссорить эти великие страны и народы, добиться составления документов, подобных завещанию Петра I. А чем армяне отблагодарили Россию и русский народ? Ложью, разрушением Советского Союза, преда­тельством добродетели, в течение десятилетий бесплатно обеспечи­вающей их газом, нефтью, военной техникой, предоставлявшей им льготные условия жизни по всей России…

Хочу проци­тировать Юрия Помпеева. В своей книге «Карабахский дневник» он пишет: «Армянские же газеты начала 1988 года были полны иных призывов: «Мы требуем – вы соглашайтесь! Пусть весь мир горит огнем, лишь бы нам достался Карабах!» (М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010, с.356). А чем отличаются от этих возгласов сегодняшние призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна?

В то же время Армения втягивает в этот конфликт Турцию, обвиняет ее руководство во всех грехах. Ведет дипломатическую войну со всеми странами, сотрудничающими с Азербайджаном. Ведь Азербайджан не объявляет врагом всех тех, кто явно защищает интересы Армении как агрессора, старается диплома­тическими путями переубедить оппонентов. Почему же поколения азербайджанцев, выходцев из Карабаха, должны тосковать вдали от принадлежавших их предкам и отцам земель, почему Армения убивает мирных жителей, за свои неудачи на поле боя бомбит азербайджанские города, не имеющие отношения к зоне военных действий, беспрерывно и нагло обращается к мировым лидерам с мольбами остановить Азербайджан, а когда в гуманитарных целях прекращаются военные дей­ствия, ночью наносит ракетные удары по спящим детям, женщинам и старикам в Гяндже, Мин­гячевире, Агдаме, Тертере, Барде и других городах?

Азербайджан, на территории которого идет война, погибают мирные жители, разрушаются дома, земля приходит в непригодное состояние, обращаясь к мировому сообществу, обосновывает свои действия, а армянский премьер-министр Пашинян кричит и просит мировых лидеров оказать ему помощь. Ведь Президент Ильхам Алиев в первые дни освобождения захваченных районов обратился к армянским матерям с риторическим вопросом: «Что делает армянский солдат на азербайджанских землях, ради чего он здесь погибает?» Вместо того чтобы сесть за стол переговоров и договориться о судьбе армян Карабаха, будущих отношениях двух соседних стран Кавказа, извиниться за Ходжалинский геноцид, за нанесенный азербайджанцам в течение 30 лет физический, моральный и матери­альный ущерб, своим воплем Пашинян пытается втянуть в конфликт еще и другие страны. Одумается ли он и прекратит ли свои попытки стравливать страны региона друг с другом или же до конца останется безнаказанным? Когда же армянам удастся избавиться от болезни «арменизма»?» — задается вопросом И.Джарчиева.

Она также привела цитаты из книги «Азербайджанская быль, российское пришествие и персид­ские мотивы» академика Рудольфа Иванова.

«Как истинный патриот, Рудольф Иванов глубоко сожалеет о негативной роли армян в русско-персидских отношениях, в судьбах своего отечества: «…Российские власти пожалели армян, которых, по их утверждениям, в Персии и Турции истязали. Поэтому единоверцами стали заселять российские земли. Земель в России, как известно, хоть отбавляй, хотя большая часть неухоженных, так называемых целинных. Но армян, якобы истерзанных притеснениями и насилиями, настолько жалели, что им предоставляли земли, уже обработанные, где заложен был труд многих поколений – только не армян, а азербайджанцев» (Иванов Р. «Азербайджанская быль, российское пришествие и персидские мотивы», М., 2011, с. 267).

«Русский посол в Персии А.С.Грибоедов, по долгу службы имеющий отношение к заселению армян на завоеванных у персиян в первую русско-персидскую войну (1804-1813 гг.) карабахских землях ради увеличения численности христиан, беспокоился о последствиях этого заселения и в своей записке генералу И.Ф.Паскевичу «О переселении армян из Персии в наши области (1828 год)» говорил о «внушениях, которые необходимо делать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет долговременно, и искоренить из них опасение насчет того, что армяне завладеют навсегда землями, куда их на первый раз пустили» (с. 281-282).

Он даже не подозревал, что помощь армянам когда-то приведет и к его личной трагедии… Хотела бы напомнить читателю слова А.С.Грибоедова: «Какое подлое исчадие эти армяне!»

Чтобы не быть голословной, приведу еще один отрывок из названной книги: «Исторически достоверные факты таковы: законный Карабахский хан-владетель полковник Мехти-Кули-хан, сын Ибрагим-хана Карабахского, был изгнан в Персию генералом Мадатовым на основе клеветы и фальшивых бумаг, а племянник хана и его наследник Магомед-али был отправлен в сибирскую ссылку, также противозаконно. Их вместе с сотнями коренных жителей все же вернули в Карабах, но уже после заселения армян на их земли. Наспех заселенных армян стали именовать коренными жителями, а возвращенных азербайджанцев на материнские земли – переселенцами. История о том, как обокрали и обездолили азербайджанцев, когда генерал Валериан Григорьевич Мадатов (1782-1829), назначенный в 1817 году окружным начальником Карабаха, насильственно, используя беззаконие, освобождал азербайджанские земли для пришлых своих единоверцев, еще ждет своего справедливого летописца» (с.269).

Очень надеюсь, что в эти тяжелые, но славные для азербайджанцев дни, мир поймет нашу позицию, даст правильную оценку ситуации, поддержит народ, борющийся за возвращение своих исторических земель, осознает истинную суть политики Армении, направленной не на благо армянского населения Карабаха, а на расширение собственных территорий за счет азер­бай­джанских земель.

В конце хочу напомнить слова Президента нашей республики о том, что для прекращения военных действий и разрешения конфликта Азербайджан выдвигает лишь одно-единственное условие: пусть армянские оккупанты немедленно убираются прочь с азербайджанских земель», — сказала наша собеседница.

Али Мамедов, специально для «Зеркало»