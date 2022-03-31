Отвечая на вопрос журналистов, сопровождавших его в поездке в Узбекистан, о последнем витке напряженности между Азербайджаном и Арменией, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что официальный Баку неукоснительно выполняет все условия трехстороннего заявления и азербайджанская сторона не нарушала никаких договоренностей.

«Азербайджан столкнулся с атакой и был вынужден дать отпор. В соответствии с условиями трехстороннего заявления вооруженные формирования Армении должны быть выведены с признанных на международном уровне территорий Азербайджана», — сказал турецкий лидер. (Агентство Анадолу)