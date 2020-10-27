Армянская армия обстреляла Барду кассетными ракетами

«Как сообщили в ANAMA, армянская армия обстреляла гражданских лиц в Барде кассетными ракетами с установки «Смерч».

Как сообщает АПА, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Использование кассетных ракет против гражданских лиц запрещено. Погибли 4 гражданских лица, в том числе двухлетняя девочка, 13 гражданских лиц получили ранения. Из-за того, что использовалась кассетная ракета, потери большие», — подчеркнул Х.Гаджиев.

| 2020-10-27T18:52:40+04:00 27 октября 2020, 19:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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