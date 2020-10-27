Армянская армия обстреляла Барду кассетными ракетами

«Как сообщили в ANAMA, армянская армия обстреляла гражданских лиц в Барде кассетными ракетами с установки «Смерч».

Как сообщает АПА, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Использование кассетных ракет против гражданских лиц запрещено. Погибли 4 гражданских лица, в том числе двухлетняя девочка, 13 гражданских лиц получили ранения. Из-за того, что использовалась кассетная ракета, потери большие», — подчеркнул Х.Гаджиев.