Армяне решили лишить Саакашвили звания почетного доктора Ереванского университета

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет лишен звания почетного доктора Ереванского университета. Об этом сообщает РИА «Новости».

С соответствующим заявлением выступил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

По его словам, данное решение было принято после того, как Саакашвили выразил поддержку Азербайджану в ситуации с обострением конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

«Сегодня принял решение обратиться в научный совет Ереванского государственного университета с просьбой лишить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора вуза», — подчеркнул Арутюнян.

Министр добавил, что позиция грузинского экс-президента направлена «против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле».