Армяне разграбили монастырский комплекс Худавенг

Министерство культуры распространило заявление в связи с разграблением монастырского комплекса Худавенг, вывозом принадлежащих комплексу крестов, колоколов и других элементов в Армению и выставлением их на продажу.

В поступившем АПА из министерства заявлении говорится, что данный вопрос находится под контролем Министерства культуры.

Министерство призывает международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку данным фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.

| 2020-12-15T19:21:47+04:00 15 декабря 2020, 21:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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