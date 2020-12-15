Армяне разграбили монастырский комплекс Худавенг

Министерство культуры распространило заявление в связи с разграблением монастырского комплекса Худавенг, вывозом принадлежащих комплексу крестов, колоколов и других элементов в Армению и выставлением их на продажу.

В поступившем АПА из министерства заявлении говорится, что данный вопрос находится под контролем Министерства культуры.

Министерство призывает международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку данным фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.