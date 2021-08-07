Как сообщается на сайте Министерства обороны, 7 августа с 14:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской границе в Араздейен-Садаракском направлении Нахчыванской Автономной Республики.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.