Армяне нарушили режим прекращения огня 49 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 49 раз, сообщает Министерство обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.