Армяне нарушили режим прекращения огня 37 раз за сутки

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Асрик Джырдахан и Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.